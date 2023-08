Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Di fronte alla tragedia dei suicidi in carcere, oggi Nordio all’immobilismo evidente aggiunge il cinismo di chi li considera un prezzo ineluttabile e la vergogna del paragone trai nazisti suicidi in carcere e le donne morte in questi giorni. Il ministro si conferma inadeguato”. Così su Twitter il vicepresidente dei senatori del Partito democratico, Franco Mirabelli.