Carceri: Moretti (Pd), ‘governo contro i bambini’

Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Argomentazioni imbarazzanti quelle della destra sulle madri detenute: si tratta di 24 bambini nelle carceri italiane, si potrebbero facilmente prevedere strumenti specifici, manca la volontà politica. Come si fa a dire che si tutelano i bambini lasciandoli dietro le sbarre senza alcun diritto?”. Così l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, a Metropolis il web talk del gruppo Gedi.

“La destra sta usando i bambini per punire comportamenti e persone che si considerano avversi e sgraditi , come i figli degli omosessuali o delle madri detenute. Si tratta di un atteggiamento fascista e razzista , la risposta del Pd in difesa dei continui tentativi di lesione dei diritti sarà durissima, non permetteremo al governo di condurre l’Italia ai confini con l’Ungheria e la Polonia”.