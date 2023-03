Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “I bambini nascono al massimo nella mangiatoia per stare al Vangelo, ma di certo non nascono in carcere, nascono in ospedale”. Così Giorgro Mulè di Fi a Tagadà a proposito della pdl sulle detenute madri. “I bambini non possono nascere in carcere, è un elemento superiore che per me non è in discussione. Possono esserci soluzioni alternative”.