Carceri: Ondei, ’15 suicidi, cresce sovraffollamento, barbarie assenza Rems’

Gennaio 28, 2023

Milano, 28 gen. (Adnkronos) – Nel 2022 a livello nazionale si è registrato il dato “estremamente negativo di un suicidio ogni 5 giorni” in carcere e nel Distretto milanese di 15 suicidi nell’intero anno, le presenze negli istituti penitenziari che post Covid sono tornate a salire “sensibilmente tanto che l’indice di sovraffollamento è passato dal 122% al 128,5%”. Lo svela il presidente della corte di Appello di Milano Giuseppe Ondei, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Al 30 giugno 2022 i detenuti “erano 6.520 ossia il numero più alto registrato tra tutti i distretti italiani (tra questi 1691 sono quelli in attesa di giudizio). Ciò ha comportato un incremento delle sopravvenienze del 15,6% e un accentuato carico di lavoro al quale i magistrati di sorveglianza hanno saputo far fronte con grande spirito di dedizione aumentando le definizioni – ossia la produttività – del 29,80% rispetto all’anno precedente” sottolinea Ondei che ricorda il problema della carenza di posti disponibili presso le Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

“E’ una barbarie che persone con problematiche di salute psichica per le quali è stato ritenuto indispensabile e assolutamente prioritario il ricovero in queste strutture debbano rimanere in carcere in attesa del ricovero o, seppur estremamente pericolose, permanere in stato di libertà senza alcuna assistenza o controllo. Non è possibile che da decenni – conclude Ondei – non si trovino fondi per risolvere questo problema”.