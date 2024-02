Carceri: Pd, ‘neonato in carcere vicenda disumana, Nordio intervenga’**

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Il ministro Nordio dica se è vera la notizia che un bambino di un mese sia in carcere con la mamma. Mi auguro davvero non sia così. Diversamente chiedo al ministro di intervenire immediatamente perché la mamma e il bambino escano dal carcere”. Così la responsabile giustizia del Pd, Debora Serracchiani.

Una condizione determinata dalle “illiberali e indegne norme del cosiddetto pacchetto sicurezza, volute dal ministro e dalla presidente del consiglio, che tuttavia non sono ancora in vigore. Se il ministro Nordio conferma la notizia, spieghi anche come sia potuto accadere”, conclude.