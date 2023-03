Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Pd ha ritirato la pdl sulle detenuti madri. “Abbiamo ritirato le firme”, spiega Alessandro Zan. L’obiettivo è quello di non far andare la legge in aula. Il testo, presentato dai dem, è stato infatti stravolto da emendamenti presentati dalla maggioranza.