Carceri: Pittalis, ‘FI non gira la faccia, dopo 15 anni il governo se ne occupa’

24 Luglio 2024

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Forza Italia non gira la faccia dall’altra parte ma continuerà a svolgere in tutte le sedi il suo ruolo non tralasciando nulla e non lasciando nulla al caso”. Lo ha detto in aula alla Camera Pietro Pittalis (FI) rispondendo alle opposizioni sul rinvio della Pdl Giachetti sulla liberazione anticipata.

“Si sta alimentando uno scontro che non fa bene, nè ai detenuti, nè alla polizia penitenziaria, nè al sistema carcerario -ha detto Pittalis-. Noi abbiamo bisogno di sollecitazioni e mi fa piacere che dal Pd sia arrivato un riconoscimento verso Silvio Berlusconi. Ricordatevelo sempre però, non solo quando vi fa comodo”.

“Adesso c’è un provvedimento, è intervenuto qualcosa di nuovo rispetto al silenzio assordante di 15 anni in cui i governi non hanno fatto nulla sulla carceri: questo governo affronta il tema con un intervento strutturale. Si pone un problema di valutazione di un provvedimento organico e completo, che spero sia approvato presto anche alla Camera”, ha spiegato Pittalis.