Carceri: Renzi, ‘Delmastro un sadico da Tso, mi denunci’

19 Novembre 2024

Roma, 19 nov (Adnkronos) – “Delmastro è un sadico, mi denunci. Uno che dice una cosa del genere è indegno di far parte di un governo che rispetta lo stato di diritto. Un detenuto non si fa soffocare, lo Stato non fa questo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà commentando le parole del sottosegretario alla Giustizia.

“Delmastro lo mandarebbero a fare un trattamento sanitario obbligatorio”, ha anche detto il leader di Iv.