Carceri: Rossomando (Pd), ‘da Nordio silenzio su emergenza’

Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic (Adnkronos) – “Dopo un esordio segnato da tanti proclami e un’azione di governo caratterizzata in direzione completamente opposta, registriamo, non da oggi, un’assenza di proposte del ministro Nordio sul tema carcere”. Lo dice Anna Rossomando, del Pd.

“Di questi primi mesi di governo da via Arenula si ricordano tante parole e tre atti concreti che con la cultura delle garanzie non hanno niente a che fare: l’introduzione di un nuovo reato, con tanto di intercettazioni, con il cosiddetto decreto rave, il rinvio della riforma Cartabia e il rientro in carcere di centinaia di similiberi. Tutto il contrario di quanto annunciato in interviste e apparizioni pubbliche”, aggiunge la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd.