Carceri: Rossomando (Pd), ‘governo immobile, interrogazione a Nordio

Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb (Adnkronos) – “Aldilà dei proclami sulle carceri, dei tentativi di ridurre il problema a una questione di edilizia e degli annunci del ministro Nordio, vorremmo capire se e come il governo intenda intervenire. Solo negli ultimi giorni un detenuto si è suicidato a Taranto e un minore ha tentato di togliersi la vita a Torino e unicamente l’intervento del personale di polizia ha evitato un esito peggiore. Sono necessari interventi strutturali, per questo motivo presenteremo un’interrogazione al ministro Nordio sullo stato delle carceri italiane. Non è possibile continuare con l’immobilismo”. Lo dichiara la vicepresidente del Senato e senatrice Pd Anna Rossomando.