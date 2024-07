Carceri: Scalfarotto (Iv), ‘suicidi non si fermano, Nordio venga in Aula’

2 Luglio 2024

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Mi unisco ai colleghi che hanno parlato adesso anche per reiterare la richiesta di presenza del ministro Nordio in Aula, anche per problemi oggettivi di suicidi nelle carceri che non si fermano”. Così Ivan Scalfarotto intervenendo in Aula in Senato.

“Dovremmo interrogare il presidente del Consiglio Meloni affinché ci spieghi la linea politica – prosegue – Le linee sono assolutamente contrastanti, oggi anche nelle Aule parlamentari. Noi vogliamo che Meloni ci spieghi se esiste una maggioranza e il ministro Nordio qual è la politica criminale del governo perché quello che noi vediamo negli atti concludenti è il contrario di quanto dichiarato in pubblico”, conclude.