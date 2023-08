Carceri: senatori Pd, ‘Delmastro affronta criticità o partecipa solo a feste?’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Dopo la notizia della festa che si sarebbe svolta lo scorso 27 luglio per il personale di polizia penitenziaria nella caserma Salaris di Biella, all’interno della casa circondariale, i senatori del Pd Rossomando, Giorgis, Verini, Bazoli e Mirabelli hanno depositato un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

In particolare, il dispositivo richiede al Guardasigilli se sia a conoscenza della vicenda e se non intenda approfondirne i dettagli per sapere con che modalità si sia svolta la festa pubblicizzata dal sindacato Sinappe all’interno di una sede circondariale, quindi una struttura pubblica. Si chiede inoltre se l’invito sia stato esteso anche ad altri sindacati e a rappresentanze politiche e istituzionali, considerato che secondo la cronaca del periodico ‘Il Biellese’ all’evento avrebbero partecipato il sindaco della città Corradino e il sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Infine i senatori del Pd chiedono quali iniziative il ministero, attraverso proprio il sottosegretario con delega al Dap Delmastro, ritenga opportuno attuare per affrontare le critiche condizioni del personale penitenziario e la questione dell’adeguamento retributivo e se non ritenga necessario e urgente intervenire per affrontare la mancanza di organico di agenti, operatori amministrativi, personale medico e assistenziale e quindi dell’eccessivo carico di lavoro che ricade su tutto il personale penitenziario.

“Al ministro Nordio chiediamo quindi, al di là delle partecipazioni a feste di questo tipo, che se svolte con modalità inclusive come abitualmente accade hanno un valore, quali iniziative il ministero con il sottosegretario Delmastro abbia adottato e con quali esiti rispetto alle gravi criticità con cui il personale penitenziario si confronta quotidianamente”. Lo dichiarano i senatori del Pd.