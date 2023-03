Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Dalla Lega sul tema delle detenute madri in Commissione alla Camera un ennesimo strappo, una strumentalizzazione sulla pelle di chi è più esposto, sulla vita dei bambini di chi è in carcere. C’è tempo per rimediare, c’è tempo anche nella maggioranza per isolare questa inumanità”. Così Filippo Sensi del Pd su twitter.