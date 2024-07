Carceri: Serracchiani (Pd), ‘il governo vuole che esplodano’

12 Luglio 2024

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Il Governo sta facendo una serie di leggi e decreti che aumentano i reati e i detenuti, creano situazioni disumane e alzano la tensione nelle carceri: così i disordini sono favoriti. Nelle prossime settimane voteremo un altro decreto farsa che non produrrà nessun effetto e pure le nuove assunzioni non risolveranno una cronica carenza di organico”. Lo dice la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani a proposito della rivolta avvenuta ieri sera all’interno della casa circondariale di Trieste ‘Ernesto Mari’.

“A Trieste i mali che affliggono il sistema carcerario italiano si stanno aggravando nel totale disinteresse della destra, come dimostra la reazione a pugno duro del presidente Fedriga, ma nessuno si illuda che situazioni disumane nelle carceri non si riflettano all’esterno”, prosegue.

“A breve l’Italia sarà nuovamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha già iniziato la procedura d’infrazione per sovraffollamento e il Governo non fa nulla. E’ un caso? Forse si vuole che le carceri esplodano per poter intervenire con la forza e distogliere l’attenzione da quel che accade ‘fuori’, dalle crisi sociali che diventeranno sempre più acute”, conclude Serracchiani.