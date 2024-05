Carceri: Smeriglio, ‘rivolta Beccaria, stop spirale violenza e disperazione’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La rivolta al carcere minorile Beccaria deve imporci una scelta di coraggio: mettere in discussione questi luoghi di reclusione per minori e percorrere strade alternativa, cercare di ascoltare il loro disagio e la loro rabbia e tirarli fuori da una spirale di violenza e disperazione che per molti rischia di essere una condanna a vita”. Lo afferma l’europarlamentare Avs Massimiliano Smeriglio.