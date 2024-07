Carceri: Tajani, ‘mai parlato né chiesto amnistia, FI in sintonia con iniziative governo’**

29 Luglio 2024

Roma, 29 lug (Adnkronos) – “Non abbiamo mai parlato di amnistia, è una posizione del Partito radicale, non è la posizione del governo né di FI. Non è nel programma di governo, non l’abbiamo chiesta. Noi accendiamo i riflettori, non c’è un intento polemico ma in sintonia con quello che abbiamo sempre detto. Siamo in perfetta sintonia con le iniziative del governo”. Lo ha detto Antonio Tajani presentando le iniziative di FI per l’emergenza carceri.