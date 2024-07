Carceri: Verini (Pd), ‘istituti esplodono ma governo indifferente’

25 Luglio 2024

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Questa mattina, mentre vivo era il rumore della rivolta nel carcere di Venezia, mentre era chiaro quello che veniva da tante altre carceri italiani, abbiamo visitato il carcere di Regina Coeli. Ancora una volta abbiamo toccato con mano una situazione esplosiva, contenuta dalla grande professionalità della Direttrice e dal Comandante della Polizia Penitenziaria insieme al personale. E anche, fin qui, dal comportamento responsabile di detenuti esasperati. Ma anche Regina Coeli scoppia. I detenuti, oggi, sono oltre millecento. La capienza è di seicento!”. Così in una nota il senatore Walter Verini, segretario Commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia.

“Mancano oltre centocinquanta agenti di polizia e tante figure professionali, come psicologi, mediatori. Per ospitare i ‘nuovi giunti’ vengono allestite brandine negli spazi delle aule dedicate alla formazione. Domenica eravamo stati a Rebibbia a toccare con mano la barbarie dei bambini dietro le sbarre. Suicidi, sovraffollamento, disumanità. Perché il Governo dice NO in Senato a tutti gli emendamenti delle opposizioni che danno risposte significative a tante di queste emergenze? Perché affossa alla Camera la proposta Giachetti sulla liberazione anticipata?”.

“Perché questo atteggiamento, anche dopo le parole del Presidente Mattarella? Dopo le parole di Garanti locali dei detenuti (quello nazionale non pervenuto), magistrati di sorveglianza, della stessa polizia penitenziaria? Non c’è tempo: svegliatevi, scrollatevi di dosso indifferenza e cinismo pericoloso”.