Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Con un blitz la destra ha stravolto la nostra la legge per togliere bambini innocenti dalle carceri, dove crescono per le colpe dei genitori: così la situazione sarebbe peggiorata con addirittura più bambini in carcere. Per questo abbiamo ritirato la legge. Una destra crudele”. Così su Twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan.