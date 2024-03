Carceri: Zaratti (Avs), ‘proposta per affettività e sesso in carcere’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Noi di Avs abbiamo presentato una proposta di legge per consentire una vita affettiva e sessuale in carcere. È tempo che si affronti questo tema. Ricordo che in una recente audizione (lo scorso 21 febbraio) il capo del Dap Giovanni Russo ha espressamente detto di voler dare seguito alle indicazioni della Consulta che si è espressa in questo senso. Il parlamento che farà? Il ministro Nordio, che oggi è tornato sui suicidi in carcere definendoli un ‘fenomeno lacerante’, cosa fa? Intende almeno garantire una norma di civiltà che può concretamente andare incontro alle esigenze psicologiche ed emotive della popolazione carceraria?”. Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, primo firmatario della proposta di legge.