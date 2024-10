CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa

24 Ottobre 2024

Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) – Nell’Ottobre rosa, sabato 26 è Palermo a ospitare la penultima tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival 2024, l’iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, promossa dall’Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat (Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia. Il prossimo sabato, la Lega Navale Arenella ospiterà una gara amichevole tra squadre Dragon Boat costituite da donne operate di tumore al seno che, al termine dell’esibizione, condivideranno le loro esperienze di vita e sportive con pubblico e supporter. La partenza è prevista alle 10 da via Scalo Vecchio Arenella. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9.30 alle 14, un camper Inrc sarà a disposizione degli spettatori e dei tifosi per effettuare visite cardiologiche gratuite, con controlli della funzionalità cardiaca, elettrocardiogramma, monitoraggio pressorio, monitoraggio della saturazione e controllo del quadro lipidico.

Il Festival, giunto alla terza edizione – ricorda una nota – è nato nel 2022 per ribadire l’importanza della prevenzione sia cardiovascolare che oncologica grazie agli screening, così come il ruolo decisivo che svolge l’attività fisica nella prevenzione primaria cardio-oncologica e il beneficio che questa porta ai pazienti anche dopo interventi operatori importanti, non solo in ambito cardiovascolare ma anche cardio-oncologico.

“Come oncologa non posso che supportare e plaudire a iniziative come questa, visto che diversi studi definiti ‘di confronto’ hanno evidenziato in modo chiaro che la pagaiata del Dragonboat o del canottaggio, grazie al movimento ritmico, meccanico, muscolare che parte dal plesso brachiale fino ad arrivare al gomito, aiuta a modulare la risposta antinfiammatoria attenuando alcuni sintomi e la sensazione di fatica nello svolgimento delle attività quotidiane – spiega Maria Rosaria Valerio, oncologa e referente per l’oncologia della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘P. Giaccone’ di Palermo – Soprattutto nelle donne con tumore al seno riduce in modo significativo il rischio di linfedema dell’arto superiore, un evento tardivo ma che, qualora si manifesti, determina un grosso distress motorio, fisiologico e psicologico della paziente. Inoltre i benefici di questa disciplina non si limitano solo al benessere fisico, ma si estendono anche alla sfera psico-emozionale, grazie al lavoro di squadra, alla condivisione delle proprie esperienze e alla solidarietà tra donne, compagne che hanno vissuto o che stanno vivendo un percorso comune, con un impatto positivo sulla qualità di vita”.

Lo sport del Dragon Boat, in quanto esercizio aerobico, consente di migliorare le funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria, metabolica e il tono dell’umore. E’ un’attività sportiva divertente e adatta a tutti, l’unico requisito è saper nuotare.

Durante la manifestazione sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione cardiovascolare e oncologica, realizzato in partnership con le associazioni pazienti che sostengono il progetto: Fondazione italiana per il cuore (Fipc), Coordinamento nazionale associazioni del cuore (Conacuore), Associazione per la lotta all’ictus cerebrale (Alice), Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), Associazione nazionale donne operate al seno (Andos), Europa Donna e Onco Beauty Onlus. Il CardioBreast Dragon Boat Festival 2024 si concluderà a novembre a Firenze, con la tappa che doveva svolgersi il 19 ottobre, poi rimandata a causa del maltempo.