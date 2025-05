Cardiologi ospedalieri, Massimo Grimaldi nuovo presidente Anmco

18 Maggio 2025

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) – Massimo Grimaldi, direttore della Struttura complessa di Cardiologia dell’Ospedale regionale ‘Miulli’ di Acquaviva delle Fonti (Bari), è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) che in 3 giorni (15-17 maggio) ha riunito a Rimini oltre 5mila cardiologi per il 56esimo Congresso nazionale di cardiologia ospedaliera dell’Anmco.

“Inizio il mio incarico facendo seguito al professor Fabrizio Oliva – le prime parole di Grimaldi – che ha condotto in maniera straordinaria la nostra associazione negli ultimi 2 anni, e continuerò sulla strada tracciata da lui e da Furio Colivicchi perché la forza dell’Anmco sta anche nell’armonia e continuità con cui lavoriamo insieme uno dopo l’altro”. Si proseguirà “certamente con la ricerca, fiore all’occhiello della nostra società scientifica – ha assicurato il neo presidente di Anmco – Abbiamo a disposizione molti centri già formati per svolgere studi con grande accuratezza, e allargheremo maggiormente il nostro orizzonte alla prevenzione primaria, uscendo un pochino dagli ospedali per cercare di anticipare le malattie perché in questo campo a parità di energia spesa possiamo guadagnare moltissimo in termini di qualità e quantità di vita degli italiani”

Al termine dei lavori Oliva, past president Anmco e direttore della Struttura complessa Cardiologia 1 dell’Ospedale Niguarda di Milano, ha così commentato: “E’ stato un congresso di altissimo livello, dove si è discusso delle più rilevanti tematiche in abito cardiovascolare. Abbiamo presentato i dati dello studio ‘Bring-up 3 Scompenso’ e del progetto di ricerca clinica e formazione ‘Bring-Up Prevenzione’, due lavori – ha spiegato – di cui siamo molto orgogliosi, che confermano la qualità della cardiologia italiana e quanto la ricerca osservazionale della rete ospedaliera sia fondamentale per raggiungere grandi obiettivi di ricerca continuando a migliorare la qualità delle prestazioni cliniche per cambiare il futuro dei nostri pazienti”.

Infine Federico Nardi, presidente designato Anmco e direttore Struttura complessa Cardiologia Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato (Alessandra): “E’ per me un privilegio avere questa opportunità in una società scientifica sempre più numerosa, coesa e con prospettive future sia per i giovani che per le giovani idee che porteremo avanti sul solco già ben tracciato dai nostri presidenti. La nostra associazione, come si è potuto vedere anche in quest’ultimo congresso, è viva, pulsante come i nostri cuori e protesa verso un futuro sicuro per i professionisti e i nostri pazienti”.