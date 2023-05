Caro affitti: Majorino (Pd), ‘a governo non interessano i giovani’

Maggio 31, 2023

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – “I giovani a questo governo non interessano. Sono solo degli inutili disturbatori. Lo sono quando rilanciano la questione climatica e ambientale, lo sono quando pongono sul tappeto la drammatica questione del caro affitti. La loro politica si dimostra sulle parole, non sui fatti. E i fatti sono che la destra ha deciso di rimanere sostanzialmente immobile proprio sugli interventi strategici riguardanti il tema dei costi che gli studenti e le loro famiglie devono sopportare”. Così Pierfrancesco Majorino, membro della segreteria nazionale Pd con delega al Diritto alla Casa sulla bocciatura da parte della destra della mozione del Partito Democratico sul caro affitti.

“Le scelte della destra -continua Majorino- vanno infatti solo nella direzione di fare qualche regalo ai privati senza ottenere alcun beneficio per la popolazione universitaria. La mozione del Partito Democratico sul caro affitti, che la destra ha bocciato, proponeva invece interventi immediatamente utili sull’impiego delle risorse del Pnrr, e su scelte riguardanti la casa che potevano essere un buon cambio di passo sulla questione più generale dell’abitare”.

E conclude: “Ha ragione Zingaretti: il governo, questa destra, non dà risposte agli studenti. Li ignora. Continueremo a batterci per quel che abbiamo chiesto: chiarezza sul rispetto degli impegni del Pnrr e l’aumento dei fondi per i contributi di locazione e per il controllo sulla destinazione per il diritto allo studio dei nuovi alloggi da realizzare. Lo schiaffo che la destra ha dato oggi agli studenti non può passare sotto silenzio”.