Carra: Cangini (Fondazione Einaudi), ‘eccellente giornalista e politico perbene’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “È stato un eccellente giornalista e un politico perbene, la cui immagine pubblica risultò indelebilmente macchiata dalla gogna mediatica cui fu sottoposto, in manette, ai tempi della furia giustizialista di Mani Pulite. Non si lasciò abbattere. Mantenne il buon umore e la curiosità allora, così come li mantenne negli ultimi mesi di convivenza con la malattia. Enzo Carra era un amico personale ed era un amico della Fondazione Luigi Einaudi. Ai suoi familiari le nostre più sentite condoglianze”. Lo afferma Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi.