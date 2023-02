Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Un uomo buono, colto, intelligente. Un pezzo di storia della Democrazia cristiana e un testimone di cosa deve essere la politica. Per me e per molti di noi un amico vero che ci mancherà”. Così il senatore Democratico Dario Franceschini, sulla scomparsa del giornalista ed ex parlamentare Enzo Carra.