Casa: Boccia, ‘fallimento governo Meloni’

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Gran parte dei provvedimenti che la maggioranza è costretta ad affrontare sono considerati unitari dalle opposizioni e la casa è uno di questi. Siamo di fronte a un fallimento di questo governo. I numeri della relazioni che presentiamo oggi lo confermano dai 650mila in lista d’attesa per una casa popolare alle oltre 100mila case popolari sfitte per mancanza di manutenzione. Noi su questo abbiamo concentrato la nostra azione parlamentare”. Lo dice Francesco Boccia all’iniziativa sul diritto all’abitare in corso al Nazareno.