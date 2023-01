Casa: Bonelli, ‘vera patrimoniale è eccessivo consumo energia per edifici vecchi’

Gennaio 14, 2023

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “La destra italiana afferma di volere proteggere le case degli italiani, ma in realtà sta condannando le famiglie a continuare a pagare costi economici insostenibili perché il patrimonio edilizio del nostro Paese disperde una quantità inaccettabile di energia: è questa la vera patrimoniale, non l’avvio di un programma di ristrutturazioni. Il nostro patrimonio edilizio è un divoratore di gas, infatti ogni anno si consumano 30 miliardi di metri cubi di gas che agli attuali prezzi pesano in modo drammatico sui conti delle famiglie”. Lo afferma Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

“Anche noi –aggiunge- siamo pronti a presentare in Parlamento una risoluzione, non per fermare la Direttiva come vuole fare la destra della presidente Giorgia Meloni ma per migliorarla, come stiamo facendo in Europa con il gruppo Verde Europeo che ha presentato 280 emendamenti al testo che prevedono anche aiuti economici. Il testo presentato dal relatore del Parlamento europeo, l’irlandese Ciaran Cuffe (Verdi Europei), introduce maggiori tutele sociali ed economiche per i proprietari, con l’utilizzo del Fondo sociale per il Clima e dei finanziamenti del Recovery. Inoltre noi Verdi vogliamo inserire nella direttiva obiettivi e sostegni per le pompe di calore ed eliminare le caldaie a gas e incoraggiare i Paesi Ue a promuovere ‘ristrutturazioni di comunità’ a livello di quartiere”.