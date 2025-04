Casa: Gualtieri, ‘serve svolta radicale, con governo Meloni stiamo toccando il fondo’

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Noi abbiamo bisogno di una svolta radicale per mettere al centro dell’agenda il tema del diritto all’abitare che sempre meno viene garantito. Sono venuti al pettine dei nodi che riguardano un’impostazione sbagliata assunta in questo Paese da tempo e all’attuale governo ci sta facendo toccare il fondo, ad esempio smantellando un fondo per l’affitto: siamo al punto più basso di sempre. Ma noi non dobbiamo solo ripristinare quello che l’attuale governo sta smantellando”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’iniziativa in corso al Nazareno ‘La Casa è un diritto’.

“I numeri sono impietosi se l’Italia ha una media di case pubbliche sotto il 5 per cento. Noi a Roma abbiamo messo 200 milioni, stiamo comprando 1500 case, ma ne servirebbero almeno 20mila. Quindi piccole correzioni non bastano, va aperta una nuova stagione di politiche di edilizia pubblica. Per farlo servono soldi. Sennò non avremo i numeri delle altre città europee. Poi occorre anche far funzionare la fascia di mercato libero. C’è anche la questione degli affitti brevi ma va detto che, non è che se si regolamentano gli Air Bnb si risolve il problema della casa, non è così. Noi dobbiamo anche a livello europeo fare sì che l’Italia chieda con forza un grande piano europeo della casa”.