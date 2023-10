Casa: Majorino, ‘serve un salto di qualità, Pd affronta questioni vita vera persone’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott (Adnkronos) – “Il Pd sceglie di affrontare questioni che riguardano la vita vera delle persone. Come sul salario minimo, come sulla sanità anche sul diritto alla casa dobbiamo produrre un grande salto di qualità”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie e Diritto alla casa della segreteria dem, all’iniziativa del Pd a Venezia per la presentazione di ‘Un nuovo piano nazionale per il diritto alla casa’ cui prende parte anche la segretaria Elly Schlein.

“Di un salto di qualità c’è bisogno in un Paese che ha 650mila famiglie nelle graduatorie comunali per l’acceso a casa, 1.3-1.4 milioni di persone, e 90mila alloggi di proprietà pubblica inutilizzati -ha spiegato Majorino-. C’è la necessita di fare un grande salto di qualità perchè, è il cuore della nostra proposta, su questo terreno le classi dirigenti, a parte alcune eccezioni, hanno pensato sostanzialmente che le persone potessero cavarsela da sole di fronte al mercato”.

Majorino ha parlato di “un grande piano casa per una politica innovativa, che tiene insieme coesione sociale e rigenerazione urbana, una cultura dell’abitare”.

(Adnkronos) – L’esponente dem ha sottolineato: “E’ un percorso aperto cui già corrispondono due Pdl su due questioni essenziali: centralità dell’interesse pubblico nelle politiche della casa e una nuova legge quadro sull’edilizia residenziale pubblica e sociale”.

Majorino ha anche sottolineato come necessario che venga “triplicato il fondo di sostegno agli affitti con un altro miliardo. Fondo che Giorgia Meloni ha azzerato in una delle prime iniziative del governo”.

“Ci vuole anche un ministero della Casa, in assoluto, non in questi giorni. Colui che ha la delega, Salvini, è totalmente immobile. Sappiamo che non è una persona dedita a lavorare ma lo diciamo alla Meloni: a prescindere da Salvini crediamo ci sia bisogno nel Paese di una nuova direzione di marcia”, ha detto Majorino.