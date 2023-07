Casa: Mazzetti (Fi), ‘edilizia residenziale pubblica vetusta, proroga incentivi’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “L’edilizia residenziale pubblica rappresenta una parte consistente del patrimonio abitativo italiano, purtroppo è stata poco considerata nel tempo. Molti di questi immobili, realizzati decenni addietro, hanno bisogno di interventi di riqualificazione sotto il profilo energetico, sismico, idrico e non solo. La vetustà degli immobili significa consumi eccessivi di energia ma anche scarso comfort abitativo, come la presenza di umidità. Tuttavia, gran parte degli affidatari non sono in grado di effettuare questo genere di interventi, per quanto necessari, se non con la totale cessione del credito. Con le modifiche al Superbonus 110% abbiamo dato l’opportunità di prolungare il termine di fine lavori sì ma a condizione che il 60% delle opere fosse già realizzato entro il 30 giugno scorso e ciò non è avvenuto nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si parla di Erp”. Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione lavori pubblici, che oggi al Citep di Prato incontrerà i presidenti provinciali e le categorie del settore edilizia.

“Oggi – propone Mazzetti – occorre una proroga oltre il termine già scaduto per permettere di completare e coprire i lavori anche grazie al nuovo codice degli appalti che prevede una sensibile riduzione dei tempi e una semplificazione delle procedure di affidamento, oltre ad aver innalzato la soglia dell’affidamento diretto e la procedura negoziata oltre al più semplice partenariato pubblico-privato che potrebbe essere una risorsa anche per gli interventi sull’Erp”. “Per dar seguito a queste proposte – spiega ancora Mazzetti – oggi avvierò un percorso che porterà a una proposta organica sull’edilizia residenziale pubblica, grazie all’ascolto dei soggetti competenti e interessati, con focus sulla riqualificazione a mezzo degli incentivi prorogati”.