Casa, Murelli (Lega): “Richiesta affitti aumentata del 227%, 4mln di abitazioni sfitte”

Ottobre 18, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “In Italia siamo in emergenza abitativa e lo abbiamo visto in questi mesi con le manifestazioni degli studenti che sono alla ricerca di alloggi. La richiesta degli affitti è aumentata del 227%, l’offerta invece è limitata. Secondo uno studio di Solo Affitti ci sono circa 4 milioni di immobili in Italia che sono sfitti per diverse problematiche legate direttamente alla ristrutturazione, alla paura del proprietario di non poter ritornare in possesso dell’immobile nel caso in cui sia necessario ed anche di non avere un canone di affitto pagato regolarmente”. Ad affermarlo è la senatrice della Lega e prima firmataria della proposta di legge sull’emergenza abitativa, Elena Murelli, a margine dell’evento ‘Rentvolution. Risolvere l’emergenza abitativa’, tenutosi presso la sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma.

Queste, sottolinea, “sono le problematiche legate direttamente ai proprietari degli immobili. Il governo ha già provato a sistemare questa situazione andando direttamente a prevedere, utilizzando i soldi del Pnrr, studentati universitari per poter andare incontro alla domanda richiesta dagli studenti, ma il problema rimane. Dobbiamo anche considerare quelle che sono le esigenze, da una parte turistica e dall’altra quella dell’invecchiamento della popolazione, allora dobbiamo investire sull’edilizia residenziale come è stato fatto con il decreto anziani. Dobbiamo affrontare queste tematiche legate ai problemi rivedendo quella che è la parte contrattuale, considerando le riduzioni fiscali e rassicurando i proprietari degli immobili sugli investimenti che loro devono fare nel momento in cui si vogliono affittare gli immobili stessi”.

“Ho voluto organizzare questo evento proprio per mettere attorno ad un tavolo quelle che sono le associazioni dei proprietari immobiliari e le associazioni che lavorano sugli affitti. Tutto questo per iniziare un dialogo perché l’obiettivo è quello di presentare una futura proposta di legge. Ci sarà un dialogo anche con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con quello dell’Università e del turismo per arrivare ad una legge completa”, conclude la senatrice della Lega.