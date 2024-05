Casa: Salvini, ‘lavoro per piano salva case in Cdm lunedì’

15 Maggio 2024

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Sto lavorando al decreto ‘salva case’, da portare in Cdm lunedì, per sanare tutte quelle piccole irregolarità che fanno impazzire gli italiani, un secondo bagno, una cameretta, una veranda… Sono microproblemi che tengono in ostaggio gli italiani negli uffici comunali per mesi. Chi si è fatto una cameretta perché gli è nato un secondo figlio”, ad esempio, deve essere messo nelle condizioni di sanare “senza impiegare 30 anni: dobbiamo fare in modo che non gli debba rompere le scatole nessuno, sana quel che c’è da sanare e basta…”. Lo dice il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato da Tgcom24. A chi gli fa notare come la misura verrà etichettata da giornali e opposizioni, “condono, condono, condono, condono….”, replica il leader della Lega ironizzando al riguardo.