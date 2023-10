Casa: Schlein, ‘serve un ministero ad hoc, da troppo manca un piano, per Pd è priorità’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Oggi presentiamo il piano nazionale casa del Pd dopo 4 mesi di ascolto e un lavoro che vuole rimettere al centro il diritto fondamentale all’abitare a partire dal fondi sull’affitto che il governo ha cancellato voltando spalle alle famiglie, un fondo che andrebbe triplicato fino a un miliardo”. Così Elly Schlein a Mestre per un convegno sul diritto all’abitare.

“Ci vorrebbe un ministero specifico sulla casa perchè un tema centrale: l’emergenza abitativa è reale in tutto il Paese, soprattutto nelle grandi città. Proponiamo una regolamentazione sugli affitti brevi perchè in tutte le città sta aumentando questo fenomeno con i livelli degli affitti che diventano inaccessibili per le persone. E naturalmente proponiamo grandi investimenti sulle case popolari e sull’edilizia scolastica. Sono tutti i punti fondamentali per un piano per la casa che manca da troppo tempo, dal governo Fanfani, e per il Pd è una priorità”.