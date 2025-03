Casa: Tinagli (Pd), ‘emergenza sociale, governo si dia una mossa’

31 Marzo 2025

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “L’accessibilità della casa è diventata una vera e propria emergenza che mina le fondamenta su cui abbiamo costruito l’Europa perché non solo genera problemi sociali, di coesione, ma mina anche la mobilità di lavoratori e studenti che non riescono più a cogliere le opportunità di studio e lavoro in molte città europee a causa di prezzi di affitto proibitivi rispetto ai loro salari”. Lo ha detto la eurodeputata del Pd e presidente della commissione Housing a Bruxelles Irene Tinagli durante il convegno per l`emergenza abitativa All we need is home a Roma.

“Questo è un enorme problema sociale, perché impedisce pari opportunità di crescita personale dei cittadini, ma anche economico perché imprese e amministrazioni pubbliche in molte città non riescono più ad attrarre e trattenere lavoratori. Non possiamo continuare ad ignorare questo problema o pensare che verrà risolto “dal mercato” senza nessun tipo di politica pubblica a sostegno delle fasce più fragili e delle città che stanno cercando di dare risposte”.

“Siamo di fronte ad una offerta di case che da sola deve soddisfare più domande, più mercati: da quello residenziale a quello turistico, passando per quello della mobilità di studenti e lavoratori. Una pressione di questi genere genera inevitabilmente delle disfunzioni che vanno affrontate. L’Ue si è mossa, con l’istituzione della Commissione parlamentare che presiedo, e con un commissario dedicato, le città anche si stanno muovendo, ma devono darsi una mossa anche i governi nazionali, altrimenti la “filiera” non funziona e i risultati non arrivano”.