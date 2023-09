Casa: Zanella, ‘Salvini rilegga Costituzione’

Settembre 23, 2023

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Il ministro Salvini si rilegga la Costituzione che all’articolo 42 spiega come va tutelata la la proprietà privata nell’interesse del bene collettivo. Tutte le grandi città decidono per la regolarizzazione, da New York a Barcellona. Perfino Santanchè, che ha molte altre faccende in testa, si è posta il problema, anche senza risolverlo. Va bene che si è in campagna elettorale ma non si può sputare sulle esigenze e i diritti di chi cerca casa in affitto, sulle giovani coppie, sugli studenti, i precari“. Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera.