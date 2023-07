Casasco (Fmsi), “antidoping tema importante di prevenzione e di intervento”

Luglio 21, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) – “L’Italia primeggia per la scuola di specializzazione in materia di sport e dimostra come la lotta al doping sia un tema importante di prevenzione oltre che di intervento”. Lo ha detto Maurizio Casasco, presidente Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), a Roma durante il convegno ‘Presente e futuro dell’antidoping’ al Salone d’Onore del Coni. “Il tema dell’antidoping – ha aggiunto – non sempre è stato debitamente attenzionato, a mio parere. Io credo che la collaborazione tra il mondo dello sport e quello dei medici sia molto importante. Auguro buon lavoro per questo convegno molto importante per l’antidoping in Italia”.