Caserta, crolla tetto del centro commerciale Campania di Marcianise

12 Maggio 2024

(Adnkronos) – Crollo e paura al Centro commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta. L’episodio si è verificato intorno alle 22:30 di ieri, quando le aree commerciali, i negozi e gli store erano già stati chiusi al pubblico, ma in zona erano ancora presenti molte persone. Nessuno è rimasto ferito come si pensava in un primo momento.

Secondo quanto si apprende, una porzione del controsoffitto nei pressi della piazza centrale della struttura è improvvisamente collassata, cadendo al suolo insieme agli impianti. Fortunatamente, all’interno del centro commerciale non c’erano più né clienti né personale.

I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati i vigilanti dell’azienda che si occupa della security del centro commerciale che hanno dato l’allarme, provvedendo nel frattempo a transennare la zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte alla messa in sicurezza della zona e alla rimozione di altri frammenti a rischio crollo. Secondo quanto fa sapere la direzione del Centro Campania, a provocare il cedimento della struttura nella zona di Piazza Campania sarebbe stato un tendino che si è staccato in un angolo provocando in pochi minuti la caduta di pannelli dalla controsoffittatura.