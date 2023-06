Caso Amara: Davigo condannato per rivelazione segreto d’ufficio su loggia Ungheria (2)

Giugno 20, 2023

(Adnkronos) – La corte presieduta dal giudice Roberto Spanò ha condannato Davigo, ma ha concesso all’imputato “il beneficio della sospensione della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziario”. Davigo, oltre al pagamento delle spese legali, dovrà risarcire la parte civile, l’ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita “nella misura di 20mila euro”. Si chiude così con una condanna in primo grado la vicenda giudiziaria che ha segnato e spaccato la procura di Milano.

Storari consegnò quei verbali segreti, non firmati e in formato word, rassicurato dall’inopponibilità al segreto rivendicata dal consigliere del Consiglio superiore della magistratura, ma Davigo agì – per la pubblica accusa – fuori dalla procedura formale descritta in due circolari e invece di impedire la diffusione di quegli atti svelò, a quasi una decina di persone, quelle informazioni rese dal controverso Amara – sulla cui credibilità più procure si sono trovate a discutere – per screditare il collega Ardita, il cui nome avrebbe fatto parte di quei verbali segreti. La scelta di Davigo ha fatto sì che tutto “sia rimasto nel chiacchiericcio e nell’uso privato di informazioni pubbliche” è la tesi dei pm Francesco Carlo Milanesi e Donato Greco. “Appare difficile ritenere che la gestione di questa vicenda abbia incrementato la fiducia dei cittadini: non si è evitato alcun danno, si è semplicemente scelto chi e quando doveva sapere” le parole usate nella requisitoria.

E così, nel cortile del Csm lontano da cellulari pericolosi, Davigo informò diversi colleghi – in assenza di una ragione ufficiale – del contenuto per metterli in allarme dal frequentare i “consiglieri Ardita e Mancinetti”, mostrò e fece leggere quei documenti su cui la procura di Milano manteneva il più stretto riserbo. Il vicepresidente del Csm David Ermini, “ritenendo irricevibili quegli atti ed inutilizzabili le confidenze ricevute”, immediatamente distrusse copia dei verbali. La “più grave”, per l’accusa, è la rivelazione a Nicola Morra: “è esterno al Csm, è un parlamentare che non ha nessun titolo per conoscere quelle informazioni. Quella rivelazione è la più grave, ma quelle antecedenti e successive sono ulteriormente illecite”. Contestata anche la rivelazione alle ex segretarie Giulia Befera e Marcela Contrafatto: “era facilissimo tenerle fuori da questo circuito informativo, si è scelto di non farlo”. E così il magistrato che per una vita si è battuto in nome della legalità è stato condannato per la prima volta.