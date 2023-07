Caso Amara: difesa Davigo presenta appello, ‘condanna profondamente sbagliata’

Luglio 18, 2023

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – La difesa di Piercamillo Davigo, gli avvocati Davide Steccanella e Francesco Borasi, ha depositato il ricorso alla corte d’Appello di Brescia contro la condanna del tribunale a un anno e 3 mesi (pena sospesa) per rivelazione di segreto d’ufficio per aver divulgato i verbali di Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Dopo la sentenza dello scorso 20 giugno oggi arriva la decisione dei legali. “Ho letto la sentenza di condanna e l’ho trovata profondamente sbagliata e per questo meritevole di essere impugnata nella convinzione che la Corte di appello assolverà Davigo perché a mio parere non ha commesso nessun reato” spiega Steccanella all’Adnkronos.