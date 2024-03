Caso Amara: Renzi, ‘Davigo condannato anche in appello, tempo è galantuomo’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Per anni Pier Camillo Davigo ci ha fatto la morale – attaccando me personalmente, più volte – da numerosi studi televisivi. Oggi il giustizialista Davigo è condannato anche in Appello per rivelazione di segreto d’ufficio. Io non sono come lui, io sono garantista. E dunque gli auguro di ribaltare il verdetto in Cassazione. Ma il tempo è sempre più galantuomo: emerge lo scandalo dossier, i commentatori moralisti che ci attaccavano vengono condannati in appello, la Cassazione e la Corte Costituzionale ci danno ragione. Spero che sia più chiaro adesso che cosa ci hanno fatto subire in questi anni. E spero che sia più chiaro perché dalla Leopolda ripartiremo con ancora più forza”. Così Matteo Renzi sui social.