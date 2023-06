Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu.(Adnkronos) – “L’ex giudice Piercamillo Davigo è stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi. Non so se continuerà a fare la morale agli altri su La7 in vari talk-show. La sua condanna non mi farà diventare giustizialista ma spero almeno che smetta di esserlo lui”. Così Matteo Renzi su twitter.