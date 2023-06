Caso Amara: sentenza Davigo slitta al 20 giugno, imputato non ci sarà

Giugno 13, 2023

Brescia, 13 giu. (Adnkronos) – Slitta al prossimo 20 giugno il verdetto nei confronti di Piercamillo Davigo, ex componente del Csm, imputato a Brescia per rivelazione del segreto d’ufficio per aver diffuso i verbali segreti dell’avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. La sentenza era attesa oggi, ma non è anadata così: la prossima udienza sarà dedicata alla difesa, quindi alle eventuali repliche della parte civile che ha chiesto la condanna a un anno e quattro mesi (pena sospesa). La sentenza verrà pronunciata senza l’imputato, assente per precedenti impegni. “Io desidero che finisca questo processo” replica Davigo al presidente della corte Roberto Spanò, il quale gli ha chiesto se non preferiva un’altra data per presenziare alla lettura del dispositivo.