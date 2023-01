Caso Amara: udienza Davigo slitta al 23 febbraio, tra testi Contrafatto e Ardita

Gennaio 12, 2023

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – È stata rinviata al 23 febbraio l’udienza, in programma a Brescia, a carico di Piercamillo Davigo, l’ex componente del Csm imputato per rivelazione di atti coperti da segreto d’ufficio nell’inchiesta sulla presunta loggia Ungheria. Nella prossima udienza verranno sentiti come testimoni, tra gli altri, Marcella Contrafatto ex segretaria di Davigo prosciolta dall’accusa di calunnia dai pm capitolini e il consigliere del Csm Sebastiano Ardita parte civile nel processo bresciano. Nell’udienza di oggi, di semplice rinvio per impedimento dell’imputato, sono state fissate altre date fino a maggio prossimo.