Caso Consip: Boschi, ‘tempo è galantuomo, ma quanto dolore’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Sono felice per le assoluzioni di Consip soprattutto per Luca Lotti. Lui, il padre di Matteo Renzi, Filippo Vannoni sono stati massacrati mediaticamente come è successo a me ed altri. Vi rendete conto di cosa ci hanno fatto in questi anni? Il tempo è galantuomo ma quanto dolore”. Così su X la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.