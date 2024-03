Caso Consip: Danti (Renew Europe), ‘tutti assolti dopo stillicidio, Nordio fermi macchina fango’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Usarono tutti i mezzi possibili per fermare l’azione riformatrice del governo Renzi. Uno dei più subdoli fu il caso Consip che coinvolse il padre dell’allora Presidente del Consiglio, Tiziano Renzi, ed uno dei suoi più stretti collaboratori, Luca Lotti. Pagine e pagine dei quotidiani, uno stillicidio infinito, sette anni di processo ed oggi la sentenza: tutti assolti, condannati i pubblici ufficiali che crearono il caso. È arrivato davvero il momento di fermare una volta per tutte la macchina del fango. Di cosa altro ha bisogno il ministro Nordio per intervenire?”. Lo scrive sui social l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.