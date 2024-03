Caso Consip: Lotti, ‘tanti hanno vomitato accuse e giudizi, vorrei guardarli negli occhi’**

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Vorrei guardare negli occhi tutte le persone superficiali e i vigliacchi che hanno subito ‘emesso sentenze’ di colpevolezza, i leoni da tastiera, i tanti politici – anche del mio partito – che hanno vomitato accuse e giudizi su di me. Vorrei solo guardarli. Senza dire una parola. A nessuno di loro auguro di subire quello che ho subito io in tutto questo lunghissimo periodo”. Lo scrive su Facebook Luca Lotti a proposito del processo Consip.

“Nel 1710, non proprio l’altro ieri, lo scrittore irlandese Jonathan Swift aveva scritto: ‘La falsità vola e la verità arriva zoppicando dopo di essa’. Aveva ragione! Perché sì, questo processo è formalmente finito, ma ci vorrà ancora un po’ per chiudere quello che è stato uno dei traumi più dolorosi che ho dovuto affrontare -prosegue l’ex ministro dello Sport-. Come è cambiata la mia vita lo sanno le persone che mi sono state vicino e che ringrazierò sempre, a partire dalla mia famiglia e gli Amici veri. È a loro che vanno i miei pensieri e il mio grazie più grande. Loro sanno chi sono, non hanno mai avuto dubbi e questa è la ricchezza che conta di più. Un ringraziamento speciale, infine, a Franco Coppi e a Ester Molinaro: la loro grandissima professionalità resterà per me un esempio profondo e incancellabile”.

“Stasera, dopo aver dato la buonanotte ai miei figli, andrò a letto presto provando a dormire. Poi, finalmente, ripartirà il mio viaggio. Adesso mi interessa solo il futuro, è lì che passerò il resto della mia vita”, conclude Lotti.