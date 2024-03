Caso Consip: Madia (Pd), ‘assoluzione Lotti fatto politico su cui riflettere tutti’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Sono sempre contenta umanamente quando una persona viene assolta anziché condannata. Penso in ogni caso che l’assoluzione di Luca Lotti sia un fatto politico e non solo umano su cui bisognerebbe riflettere con tutta la comunità dem più in generale con tutti i gruppi politici”. Lo scrive su Twitter Marianna Madia, deputata del Pd.