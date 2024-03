Caso Consip: Sbrollini (Iv), ‘tempo è galantuomo ma troppe le sofferenze’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Matteo Renzi, i suoi famigliari, i suoi amici sono stati assolti, a loro va la mia solidarietà. Ad essere condannati invece sono stati quei pubblici ufficiali che hanno tramato contro Matteo ed i suoi amici tra i quali Luca Lotti. Un danno politico, morale ed umano che ha coinvolto troppe persone. Il tempo è galantuomo ma troppe sofferenze in questi anni per coloro che sono stati coinvolti in questa vicenda. Sempre al tuo fianco, un grande abbraccio da me e da tutta la comunità di Italia Viva Vicenza!”. Lo scrive su Facebook la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini.