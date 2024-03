Caso David Rossi: Padovani (Fdi), commissione inchiesta farà luce

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Ieri, “con l’insediamento ufficiale della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi e la nomina del presidente Gianluca Vinci (FdI) e dei suoi due vice (Simonetta Matone – Lega ed Emiliano Fossi – Pd) sono iniziati i lavori che mi vedono coinvolto. A undici anni dalla scomparsa del manager, la commissione si propone di fare luce su questo tragico evento che ha scosso il mondo imprenditoriale e oltre. È un onore far parte di questo importante lavoro di approfondimento”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Padovani.

“La Commissione lavorerà con impegno e dedizione per far emergere eventuali nuovi elementi e per elaborare una ricostruzione accurata dei fatti, con l’obiettivo di accertare con precisione cosa realmente accadde la sera del 6 marzo 2013. La morte di David Rossi è stata un evento doloroso che ha lasciato molte domande senza risposta. È dovere della Commissione e di ogni membro cercare la verità per giungere a una conclusione che possa portare giustizia e serenità alle persone colpite da questa tragedia”, conclude Padovani.