Caso Garlasco: gip Pavia nomina Giardina per incidente probatorio Sempio**

31 Marzo 2025

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – E’ Emiliano Giardina, professore di Genetica medica, il perito incaricato dalla giudice di Pavia Daniela Garlaschelli a occuparsi dell’incidente probatorio – fissato per il prossimo 9 aprile – nel caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, delitto per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni l’allora fidanzato Alberto Stasi.