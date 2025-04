Caso Garlasco: legale Sempio, ‘è una tortura ma tiene botta’

9 Aprile 2025

Pavia, 9 apr. (Adnkronos) – “E’ una tortura, ma tengo botta”. E’ questo lo stato d’animo di Andrea Sempio, riferito da uno dei suoi legali, l’avvocata Angela Taccia, nel giorno in cui a Pavia si è tenuta l’udienza per il conferimento della perizia genetica chiesta dalla Procura che ha nuovamente indagato (dopo l’archiviazione di otto anni fa) Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, per l’omicidio della ventiseienne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi.